Malatya'da beton pompası devrildi, faciadan dönüldü

Malatya'da inşaat çalışması sırasında devrilen beton pompası yola düştü, seyir halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan beton pompası yola devrildi. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil, devrilen pompanın önüne düşmesiyle kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası büyük korku yaşayan araç sürücüsünü yakınları sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken devrilen beton pompasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı