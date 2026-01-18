Haberler

Malatya'da beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı
Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar nedeniyle kayarak yola düşen yayaya çarpan beton mikseri kazasında, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.G. (46) idaresindeki 44 ACM 754 plakalı beton mikseri, kar nedeniyle kayarak yola düşen yaya E.H.T.'ye çarptı. Kazada yaralanan E.H.T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

