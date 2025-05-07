Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Malatya'da Beton Mikseri Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Beton Mikseri Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hacı Mehmet Karabulut'un, bir beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetmesi sonucu feci bir kaza gerçekleşti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Malatya'da beton mikseri dehşeti: Beton mikseri altında kalan yaşlı adam hayatının kaybetti

MALATYA - Malatya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak üzerinde seyir halinde olan 44 ACM 602 plakalı Mercedes marka beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a çarptı. Feci kazada yaşlı adamın vücut bütünlüğü bozulurken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.