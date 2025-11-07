Malatya'da Asayiş ve Trafik Ekiplerinden Denetim

Malatya'da asayiş ve trafik ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde özellikle Yüzakı Caddesi'nde yapılan uygulamalarda yüksek hız yapan, abartılı egzoz kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımı bulunan araçlar ile çevreyi rahatsız eden şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - MALATYA