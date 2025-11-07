Haberler

Malatya'da Asayiş ve Trafik Ekiplerinden Denetim

Malatya'da Asayiş ve Trafik Ekiplerinden Denetim
Güncelleme:
Malatya'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla asayiş ve trafik ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yüzakı Caddesi'nde yapılan uygulamalarda yüksek hız yapan ve mevzuata aykırı araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilmekte.

Malatya'da asayiş ve trafik ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde özellikle Yüzakı Caddesi'nde yapılan uygulamalarda yüksek hız yapan, abartılı egzoz kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımı bulunan araçlar ile çevreyi rahatsız eden şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - MALATYA

