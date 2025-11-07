Malatya'da Asayiş ve Trafik Ekiplerinden Denetim
Malatya'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla asayiş ve trafik ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yüzakı Caddesi'nde yapılan uygulamalarda yüksek hız yapan ve mevzuata aykırı araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilmekte.
Kent merkezinde özellikle Yüzakı Caddesi'nde yapılan uygulamalarda yüksek hız yapan, abartılı egzoz kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımı bulunan araçlar ile çevreyi rahatsız eden şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - MALATYA