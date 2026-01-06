Malatya'da suç oranları 2025'te önemli ölçüde düştü

Malatya Valisi Seddar Yavuz kent genelinde 2024-2025 yılı kıyası yaparak asayiş, terör, düzensiz göç, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile Valilik Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Kent genelinde 2024 yılına oranla suç oranlarında önemli ölçüde düşüşün olduğunu kaydeden Vali Yavuz, "Terör örgütleriyle mücadelemiz başarıyla devam ediyor. 2025 yılı içinde 85 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 105 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sayısı 2024 yılına kıyasla yüzde 24 oranında azaldı" dedi.

Göçmen kaçakçılığında ise organizatörlerle mücadelenin kararlılıkla süründürüldüğünü belirten Vali Yavuz, 2025 yılında 48 operasyon düzenlendiğini ve operasyon sayısında bir önceki yıla oranla kıyasla yüzde 11 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Açıklamasına narkotik verilerle devam eden Vali Yavuz, 2025 yılında 2 bin 374 operasyon yapıldığını 2 bin 866 zanlının gözaltına alındığını belirterek saha baskısıyla yüzde 30 oranında azalma olduğunu ifade etti.

Vali Yavuz, "İlimizde operasyon sayısı bakımından; 2024 yılında 28 operasyon, 2025 yılında 22 operasyon düzenlenmiş olup; Operasyon sayısı 2024 yılına kıyasla yüzde 21,4 oranında azalma görülmüştür" dedi.

Asayiş suçları hakkında da bilgilendirme yapan Vali Yavuz, "Malatya'da asayiş suçlarını büyük oranda azalttık, azaltmaya da devam edeceğiz. 2024-2025 yılları karşılaştırmalı istatistiklere baktığımızda olay sayısı bakımından 2024 yılında 28 bin 358 olay, 2025 yılında 24 bin 830 olay meydana gelmiş olup olay sayısı 2024 yılına kıyasla yüzde 12,4 oranında azaldı" şeklinde konuştu.

Malatya'da trafik denetimleri hakkında açıklama yapan Vali Yavuz, "İlimizde tescilli araç sayısı bugün itibariyle 249 bin 763'e ulaştı. Yüzde 6,5 oranında artış var. Trafik denetimlerine özel bir önem atfediyoruz. Denetimler arttıkça kaza ve yaralanma azalıyor. Ölümlü ve yaralanma kazada yüzde 2.4 oranında artış var. Tüm tedbirlere rağmen istediğimiz neticeyi alamadık. 2026 yılında ölümlü kaza ve yaralanmayı düşürmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA