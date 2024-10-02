Malatya'da Asayiş Olaylarında Dikkat Çeken Düşüş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte son 1 aylık yaşanan asayiş verilerini kamuoyu ile paylaştı. Vali Yavuz, kentte hırsızlık olaylarının yüzde 67 oranında düştüğünü belirterek, güvenli ve huzurlu bir kent için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte kentteki asayiş verilerini kamuoyu ile paylaştı. Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen açıklamada konuşan Vali Yavuz, Malatya'nın huzuru için tüm güvenlik güçleri ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Son bir ay içinde 2 bin 127 asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Vali Yavuz, bu olaylarda bin 426 kişinin gözaltına alındığını dile getirdi. 2023 verileri üzerinden kıyas yapan Vali Yavuz, "2023 yılı Temmuz-Ağustos- Eylül aylarını kapsayan 3 ayda 8 bin 148 asayiş olayı meydana gelmiş, aynı dönem 2024 yılı içerisinde 7 bin 877 olay meydana gelmiş. Toplam asayiş olaylarında yüzde 3 azalış meydana gelmiş" dedi.

Malatya'da mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılında 331 olayın meydana geldiğini ifade eden Yavuz, kişilere karşı ise 674 olay meydana geldiğini söyledi. Geçen yıla oranla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 19.18 azalmanın olduğunu ifade eden Vali Yavuz, Son bir ay içinde 184'ü kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 716 kişinin yakalandığını da açıkladı.

Trafik kazalarına ilişkin de verileri paylaşan Vali Seddar Yavuz, son bir ay için de 259 kazanın yaşandığını söyledi. Malatya'da geçen yıl 212 bin 261 araç olduğunu da belirten Yavuz, bu sayının bu yıl 230 bin 692'ye yükseldiğini ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü da belirten Vali Yavuz, son bir ay içerisinde 308 olayın yaşandığı kentte 434 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Terörle mücadele kapsamında 7 operasyonun yapıldığını ve 14 şüphelinin gözaltına alındığını da ifade eden Yavuz, yine göçmen kaçakçılığında da 7 operasyon ile 64 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Yavuz siber suçlar, okul denetimleri gibi uygulamalar ile ilgili de basın mensuplarına detaylı bilgiler verdi. - MALATYA