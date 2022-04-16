Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı Malatya'da kurdukları düzenek ile aracın torpido bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

MALATYA - Malatya'da kurdukları düzenek ile aracın torpido bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada torpido kısmında özel düzenekle açılan zulalı bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y, A.K, M.Y gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title