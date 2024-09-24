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Malatya'da Alt Geçitte Kaza: 2 Yaralı

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil, alt geçitte karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da alt geçitte kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Sanayi Sitesi mevkiindeki altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 44 AS 672 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan F.K. ile K.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Alt Geçitte Kaza: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

Otomobil Malatya Polis Kaza

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