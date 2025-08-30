Malatya'da Alacak Verecek Meselesi Kavgasında Yaralanma

Malatya'da Alacak Verecek Meselesi Kavgasında Yaralanma
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir şahıs silahla bacağını yaraladı. Olayda bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında bir şahıs, silahla kendisini bacağından yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.A.'nın bulunduğu işyerine gelen Ö.D. ile E.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ö.D., E.A.'ye çay bardağını fırlattıktan sonra önce havaya ateş açtı, ardından ise sol bacağından kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir adet boş kovan bulunurken, E.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı. - MALATYA

