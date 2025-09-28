Haberler

Malatya'da Ahırda Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Malatya'da Ahırda Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda yaralanan olmadı.

Malatya'da bir ahırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koşuyolu sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Bahçeli'den yeni 'TRÇ ittifakı' açıklaması: Biz ne yaptığımızı biliyoruz

Bahçeli "TRÇ" ısrarını sürdürüyor: Biz ne yaptığımızı biliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.