Malatya'da Ahırda Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti
Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda yaralanan olmadı.
Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koşuyolu sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa