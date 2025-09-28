Malatya'da Ahırda Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Malatya'da bir ahırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koşuyolu sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA