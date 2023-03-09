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Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Malatya'da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü.

Malatya'da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü.

Malatya kent merkezi Fuzuli Caddesi'nde Adıyaman-Sincik merkezli 21.55'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı ve bir bölümü daha önce yıkılan 4 katlı bina çöktü. Çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika gerçekleştirilen çalışmalarda enkaz altında kalan herhangi kimsenin olmadığı belirlenirken Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek bilgi aldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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