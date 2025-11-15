Malatya'da 86 Yaşındaki Adam Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 86 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi İyimser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde yaşayan Hasan Genç (86), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmayan yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA