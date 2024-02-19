Malatya'da 778 Bin Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 74 koli içerisinde 778 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıya işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 74 koli içerisinde 778 bin adet gümrük kaçağı makaron, 1 adet sigara dolum makinesi, 43 bin 800 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.B. (36) ile Y.S.'ye (24) 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA