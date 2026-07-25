Malatya’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Malatya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 6 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı