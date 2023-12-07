Malatya'da 50 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Malatya'da orta hasarlı bir binada 50 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Merdiven boşluğunda elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor.

Malatya'da orta hasarlı bir binada 50 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Merdiven boşluğunda elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan ve depremler sonrası orta hasarlı olarak raporlanan 6 katlı bir binanın 2'nci katında ikamet eden M.A. merdiven boşluğunda yüz üstü yatan bir şahsı görünce durumu yakınlarına bildirdi. M.A.'nın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan ve donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA