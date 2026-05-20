Malatya'da deprem sonrası 74 kişi hastanelere başvurdu

Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 74 vatandaş hastanelere başvurdu. Malatya Valisi Seddar Yavuz, başvuruların büyük bölümünün korku ve panik nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Deprem sonrası Acil Çağrı Merkezi'ne 82 ihbar geldiğini belirten Yavuz, bunlardan 32'sinin hasar tespiti, 50'sinin ise bilgi amaçlı olduğunu kaydetti. Kent genelinde 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ve bir istinat duvarında çökme meydana geldiğini aktaran Vali Yavuz, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde kaya düşmesi yaşandığını ve ekiplerin müdahalede bulunduğunu söyledi. Sağlık kuruluşlarına 74 vatandaşın başvurduğunu kaydeden Yavuz, başvuruların büyük bölümünün korku ve panik nedeniyle yapıldığını, hafif yaralanan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığını 18 vatandaşın ise hastanelerde müşahede altında tutulduğunu ifade etti. Herhangi bir can kaybının bulunmadığını belirten Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Kentte enerji ve iletişim altyapısında olumsuzluk yaşanmadığını belirten Yavuz, deprem sonrası bazı su kaynaklarında bulanıklık oluştuğunu ifade ederek, gerekli inceleme ve numune alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Yavuz, küçük çaplı artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek, devletin tüm kurumlarıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı