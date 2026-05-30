38 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 23 ayrı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurulan Y.K.'nin ekiplere başkasına ait sürücü belgesi ibraz ettiği tespit edildi. Ekiplerin dikkati sayesinde kimliği belirlenen şahsın yapılan sorgulamasında, 23 ayrı "dolandırıcılık" suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 TL adli para cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
