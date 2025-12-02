Malatya'da 34 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Malatya'da 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2007 yılında Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda bir kişiyi öldürdüğü ve "Kasten Öldürme" suçundan 34 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen E.T. yakalandı.

Yakalanan hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi. - MALATYA