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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin hayatını kaybettiği Bulutlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Müteahhide 11 yıl 6 ay, dönemin belediye görevlileri 3 sanığa ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A Blok, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde yıkılmış, enkaz altında kalan 31 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, toplam 8 sanığın yargılandığı dosyada hükümler açıklandı. Mahkeme heyeti, "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Sebep Olmak" suçundan müteahhit H.B.'ye 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Projede imzası bulunan dönemin 3 belediye görevlisi M.H.B., M.B. ve D.Ö. ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, H.Ş. ile statik projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri F.T. ve B.A. hakkında beraat kararı verdi. Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilirken, yargılama sürecinde hayatını kaybeden A.A. hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi. Davanın karar duruşmasıyla birlikte Bulutlar Sitesi A Blok'unun yıkılmasına ilişkin yargılamada ilk derece mahkemesinin hükmü açıklanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı