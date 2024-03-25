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Malatya'da 300 Bin Adet Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

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Malatya'da, 300 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayda 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 300 bin adet sahte bandrollü makaron, 15 bin 400 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 4 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olay ilgili 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Malatya Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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