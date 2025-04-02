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Malatya'da 30 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 30 yaşındaki Gülşah Taştan, evinde hareketsiz bulundu. İlk bulgulara göre olay doğal ölüm olarak değerlendiriliyor.

Malatya'da bir kadın evinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 30 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ailesiyle yaşayan Gülşah Taştan'ı yatağında hareketsiz gören aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ilk bulgulara göre doğal ölüm olarak değerlendirdiği olayda Taştan'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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