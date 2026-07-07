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Malatya'da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı

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Malatya'da 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 14 bin 331 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 2 kişi yakalandı ve 128 araca cezai işlem uygulandı.

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik 3 gün boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda 14 bin 331 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 2 kişi yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya 273 ekipte görevli 999 personel katıldı.

Denetimlerde 14 bin 331 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 70 iş yeri, 58 park ve bahçe ile 26 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamalar kapsamında aranan 2 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 3 bin 554 araç kontrol edildi. Çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 128 araca cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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