Malatya’da 3 bin 601 sentetik ecza ele geçirildi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 601 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Vali Yavuz, 7 Eylül 2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

Melekbaba, Cevatpaşa ve İlyas mahallelerinde 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 601 adet sentetik ecza hap ele geçirildiğini belirten Vali Yavuz, operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı