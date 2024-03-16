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Malatya'da 16 Ton Karışımlı Akaryakıt Ele Geçirildi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın yoğunluğu ölçüldü ve araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayda bir kişiye işlem yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen karışımlı akaryakıtın yapılan yoğunluk (kesafet) ölçümünde 0.836 g/ml değerinde olduğu ve yoğunluk (kesafet) değerine denk geldiği tespit edilirken, araç sürücü M.O. hakkında 5607 SKM'den işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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