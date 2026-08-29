Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin 900 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
Malatya'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 ikamet, 3 şahıs ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.