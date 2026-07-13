Malatya'da 116 sanıklı organize suç davasında 4'üncü duruşma başladı.

Malatya'da, kamuoyunda kentin en kapsamlı organize suç operasyonlarından biri olarak değerlendirilen soruşturma kapsamında açılan 116 sanıklı davanın 4'üncü duruşması başladı. Dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince güvenlik tedbirleri nedeniyle Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülüyor. Mahkeme heyeti, bir önceki celsede dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yargılamayı Temmuz ayına ertelemişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, elebaşılığını S.A.'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 116 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların kent genelinde cebir, şiddet ve baskı kullanarak örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülürken, dosyada 14 müşteki-şüpheli, 5 mağdur-şüpheli, 87 şüpheli ve 10 suça sürüklenen çocuğun bulunduğu belirtildi.

Son tahliyelerle birlikte tutuklu sanık sayısının 39'a düştüğü davanın duruşmalarının 13-15 Temmuz tarihleri arasında sürmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı