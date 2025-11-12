Malatya'da 116 Sanıklı Çete Davasında İlk Duruşma Tamamlandı

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 116 sanıklı çete davasının ilk duruşması tamamlandı. 7 gün süren duruşmada 8 tutuklu sanık tahliye edilirken, davanın ikinci celsesi 3 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapıldı. Spor salonu mahkeme salonuna dönüştürülürken duruşmalar süresince Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Davada, 56'sı tutuklu olmak üzere toplam 116 sanık yer aldı. Sanıklardan 14'ü müşteki-şüpheli, 5'i mağdur-şüpheli, 87'si şüpheli ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan 10 kişi ise suça sürüklenen çocuk sıfatıyla iddianamede yer aldı. Suç örgütü üyelerinin cinayet, yağma, tehdit, silahlı yaralama, uyuşturucu ticareti, darp ve haksız kazanç elde etme gibi çok sayıda eyleme karıştıkları iddia ediliyor.

Türkiye'nin farklı cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya'ya getirilerek duruşmalara katıldı. Sanıklar her duruşma günü sabah erken saatlerde cezaevlerinden salona getirilip akşam saatlerinde yeniden Elazığ ve Akçadağ Cezaevlerine götürüldü. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıklardan S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E. P., M.A., N.K. ve Ş.A. hakkında tahliye kararı verirken, davanın ikinci duruşmasının 3 Şubat 2026 tarihinde yapılmasına hükmetti. - MALATYA