TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 11'inci Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Malatya'daki cezaevlerinde tahliyeler başladı.

11'inci Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Malatya'daki cezaevlerinde de tahliyeler başladı. Yargı Paketi kapsamında Malatya genelinde yaklaşık 200 hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinden itibaren tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Cezaevi önünde toplanan hükümlü yakınları, eşleri ve çocukları büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan hükümlüler yaşadıkları mutluluğu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA