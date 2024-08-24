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Malatya'da 11,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11,5 kilogram kubar esrar maddesi ile kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili biri güvenlik korucusu olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 11,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11,5 kilogram kubar esrar maddesi ile kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili biri güvenlik korucusu olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak uyuşturucu tacirlerini yakalama ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ilçeye bağlı Tepehan Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılacağı yönünde istihbari bilgi alındı.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile birlikte operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, V.D. ve güvenlik korucusu olan O.D. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Ev ve bahçede yapılan aramalarda 11 kilo 505 gram kubar esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza hapı, 100 kök kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılırken V.D. ve O.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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