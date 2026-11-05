Malatya Battalgazi'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Malatya Battalgazi'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ile 12 gram esrar ele geçirildi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 3 zanlı hakkında tahkikat başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ve 12 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı yakalandı.
Malatya'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ve 12 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.