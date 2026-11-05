Malatya Battalgazi'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ve 12 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı yakalandı.

Malatya'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 6 bin 50 adet sentetik ecza hapı ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı