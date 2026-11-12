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Malatya Akçadağ'da otomobil sulama kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

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Malatya Akçadağ'da otomobil sulama kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Malatya Akçadağ'da otomobil sulama kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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