Malatya 57. yıl apartmanında enkaz çalışmaları sürüyor 3. Sayfa Haberleri Malatya 57. yıl apartmanında enkaz çalışmaları sürüyor Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği illerden biri olan Malatya'da bulunan 57. yıl apartmanında enkaz çalışmaları sürüyor. Malatya 57. yıl apartmanında enkaz çalışmaları sürüyor MALATYA - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği illerden biri olan Malatya'da bulunan 57. yıl apartmanında enkaz çalışmaları sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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