Makine arızası yapan tekne kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı. Bodrum Karaada mevkiinde makine arızası yapan ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alınması üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 tahliye botu sevk edildi. Açıt denizde sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya yanaştırıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü Karaada Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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