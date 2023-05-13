Makas atarken kontrolden çıktı, ağaca çarpıp ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

Kocaeli'de makas atan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Meydan gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Atatürk Bulvarı Gölcük Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametine seyir halinde olan 41 AFR 384 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü F.A. makas atığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Otomobilin ön kısmı üst geçidin ayağına, arka kısmı ise ilçe belediye binasının merdivenine doğru savruldu. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi. - KOCAELİ