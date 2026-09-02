Elazığ'da Makas Atan Sürücü Kamerada

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsü kameraya yansıdı. Makas anında otomobil kayarken, sürücü ani manevra yaparak kazadan son anda kurtuldu.

Olay, merkez Cahir Dalokay Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. Makas anında otomobilin kayması ise saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı