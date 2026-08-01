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Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, gözden kayboldu

Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, gözden kayboldu
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Bursa’da trafiğin yoğun olduğu ana yolda arka arkaya makas atan otomobil sürücüsü, diğer araçları tehlikeye soktu.

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu ana yolda arka arkaya makas atan otomobil sürücüsü, diğer araçları tehlikeye soktu. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 ASH 434 plakalı otomobil, arka arkaya tehlikeli şerit değiştirerek makas atmaya başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, makas atan sürücü ise gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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