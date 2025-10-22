Haberler

Makas Atan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'ta makas atarak trafik güvenliğini tehdit eden motosiklet sürücüsünün yakalandığını ve yeni trafik kanunu teklifine göre çeşitli cezalar uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda 'Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor? Bu ceza caydırıcı mı olabilir mi?' 2024 yılında 'makas atan sürücüler' yüzünden 128 trafik kazası meydana geldi. 5 canımızı yitirdik. 218 vatandaşımız da yaralandı. Bu kabul edilemez. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.C.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan, sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
