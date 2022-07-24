Bisikletiyle eve dönerken kurşunların hedefi oldu! 12 yaşındaki Onur hayatını kaybetti

Mardin'de bisikletiyle evine giden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın kafasına sokak ortasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Başboğa yere yığıldı. Başboğa, çevredekilerin haber vermesi ile ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuğun çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Onur Başboğa, 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayı büyük bir titizlikle inceleyen polis ekiplerinin olay saati o bölgede silah sıkan 3 kişiyi gözaltına aldığı ve olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa