Sivas'ta göçük altında can veren şantiye müdürü, Bafra'da defnedildi
Sivas'ın Divriği ilçesinde maden sahasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 4 çocuk babası Sabri Yıldırım, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 28 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cenazesine ulaşıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü 4 çocuk babası Sabri Yıldırım (66), memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltmaya yönelik yürütülen çalışmaları sahada denetlediği sırada ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen Sabri Yıldırım, toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı. Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 28 gün boyunca aralıksız sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda dün Yıldırım'ın cenazesine ulaşıldı.

Otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırım'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. Hacınabi Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Mevlana Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrası Sabri Yıldırım, Yakıntaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
