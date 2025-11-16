Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sonrası Kavga: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Giresun'un Keşap ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen emekli öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sahil Yolunda meydana gelen olayda, İ.İ.'nin kullandığı 61 ADL 995 plakalı araç ile emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un yönetimindeki 28 ADE 196 plakalı araç, kavşakta maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.İ.'nin darbettiği ileri sürülen Abdullah Coşkun ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede bulunan polis ekiplerince gözaltına alınan İ.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN