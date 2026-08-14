Adıyaman'da Sokak Ortasında Madde Etkisiyle Yığılan Şahıs
Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de, kullandığı maddenin etkisiyle sokak ortasında yığılan bir şahıs, vatandaşların yardımıyla kaldırılarak kenara alındı. Kendine geldikten sonra bölgeden uzaklaşan şahsın durumu çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Adıyaman'da, kullandığı maddenin etkisinde kalan bir şahıs sokak ortasına yığılıp kaldığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Ortaokulu yakınlarında kimliği belirsiz bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle sokak ortasına yığıldı. Dakikalarca sokak ortasında yere yığılı halde kalan şahıs, vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bir süre sokak kenarında bekletilen şahıs, kendine gelmesiyle bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı