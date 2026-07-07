Haberler

Macron'un ziyaret ettiği Şam'da çifte patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye ziyareti sırasında Şam'da kaldığı bölgede iki patlama meydana geldi. Can kaybı bildirilmezken saldırıyı üstlenen olmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında kaldığı bölgede çifte patlama meydana geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de yeni yönetiminin iktidara gelmesinden bu yana Batı Avrupa'dan bir cumhurbaşkanı olarak ilk ziyareti için dün Suriye'ye geldi. Macron'un başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki patlama meydana geldi. Patlamanın, Suriye Turizm Bakanlığı binası yakınlarında Macron'un kaldığı bölgede meydana geldiği kaydedildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Hamaney'in naaşı Kum'a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı

Hamaney'in naaşı Kum'a ulaştı
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri