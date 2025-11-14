Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde durdurulan motosiklette bulunan iki kişinin üzerinde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti kontrol amaçlı durdurdu. Yapılan üst aramasında, motosiklet sürücüsü O.A. ve O.Ç isimli şahısların üzerinde 508 gram metamfetamin 1 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin Türk Lirası ve 5 Euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.A. ve O.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ