Lüleburgaz'da servis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde servis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre olay, Lüleburgaz'ın Yıldırım Mahallesi Değirmen Caddesi ile Dere 1 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Vatandaşların iddialarına göre kazaya karışan aracın servis tipi minibüs olduğu, sürücüsünün ise S.T. isimli kişi olduğu ileri sürüldü. Ayrıca sürücünün çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaştığı, daha sonra yeniden bölgeye geldiği iddia edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı