Haberler

Şehit Astsubay Berkay Karaca İçin Mevlit Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Lüleburgaz'daki baba ocağında mevlit okutuldu. Törene Kırklareli Valisi, ilçenin kaymakamı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidde okunan dualara şehidin ailesi gözyaşlarıyla eşlik etti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için, Lüleburgaz ilçesindeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'nde Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için mevlit okutuldu. Düzenlenen mevlit programına; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mknz. P. Tugay Komutanı Tuğg .Ali Aydın Torun, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş şehidin babası Nedim Karaca, polis ve askeri personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yankılandığı şehidin evinde, vatandaşlar şehit için edilen dualara hep bir ağızdan "amin" dedi. Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunulurken, Karaca ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşların taziyelerini gözyaşlarıyla kabul etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Bir ilimizde endişeli bekleyiş! Küçük kızdan günlerdir haber yok
Cip, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hurdaya dönen lüks araçtan kurtulan olmadı
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi

Bekle bizi Dünya Kupası! Play-off'a gitmeyi garantiledik
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.