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Lüleburgaz'da sentetik ecza operasyonunda tutuklama

Lüleburgaz'da sentetik ecza operasyonunda tutuklama
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir motosiklette yapılan aramada 2 bin 800 adet sentetik ecza ve 5 bin 265 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan motosiklette 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Trafik Büro Amirliği ile Lüleburgaz Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada bir motosiklet durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 bin 800 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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