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Lüleburgaz'da Yağmur Suyu Mazgallarını Çalan Şüpheli Kamerada

Lüleburgaz'da Yağmur Suyu Mazgallarını Çalan Şüpheli Kamerada
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir şahıs, Çarşı bölgesinde yağmur suyu mazgallarını yerinden sökerek çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, açık kalan bölümlerin yayalar için tehlike oluşturduğu belirtildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu mazgallarını çaldığı tespit edilen şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Lüleburgaz Çarşı bölgesinde geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı meydana gelen olayda, bir şahsın yağmur suyu mazgallarını yerinden sökerek götürdüğü tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mazgalları taşıdığı görüldü.

Mazgalların çalınması nedeniyle hem kamu zararının oluştuğu hem de açık kalan bölümlerin yayalar açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli hakkında gerekli hukuki ve adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yağmur suyu mazgallarının çalınmasının yalnızca kamu malına zarar vermekle kalmayıp, açıkta kalan alanlar nedeniyle vatandaşların güvenliğini de tehlikeye attığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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