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Lüleburgaz'da Apartman Yangını: Maddi Hasar ve Tahliye

Lüleburgaz'da Apartman Yangını: Maddi Hasar ve Tahliye
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucunda bazı dairelerde maddi hasar meydana gelirken, itfaiye merdivenleriyle paniğe kapılan vatandaşlar tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, panik yaşayan bazı vatandaşlar, itfaiye merdivenleriyle yere indirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanlar binayı sardı.

Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol alındı.

Yangın apartmanda bulunan bazı dairelerde maddi hasara yol açarken, çıkış sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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