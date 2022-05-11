Lüks otomobille mazgalları çaldılar - Haberler

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Lüks otomobille mazgalları çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks otomobille mazgalları çaldılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı kapalı durumda olan bir benzin istasyonunda, lüks bir otomobil, istasyona ait mazgalları çalarak kayıplara karıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı kapalı durumda olan bir benzin istasyonunda, lüks bir otomobil, istasyona ait mazgalları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası istasyon sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, Kuşadası - Söke karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, faaliyet göstermeyen bir akaryakıt istasyonuna ait mazgalların olmadığını gören işyeri sahibi kamera kayıtlarını açarak kontrol etti. İş yeri sahibi kameraya baktığında gözlerine inanmadı. Lüks bir otomobilin istasyona gelerek mazgalları bagajına koyduktan sonra gittiği açık şekilde gören işyeri sahibinin mazgalı çaldığı ileri sürülen şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kuşadası, Benzin, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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