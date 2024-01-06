Üye Girişi
Haberler

Lüks otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan BMW marka lüks otomobil ağaçlara çarparak sulama kanalına uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Lüks otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan BMW marka lüks otomobil ağaçlara çarparak sulama kanalına uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çardak Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan H.Y. kontrolündeki 34 S 2125 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak sulama kanalına uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan H.Y., O.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Pamukova Sakarya Çardak Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title